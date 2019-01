LSP als Chance für innerörtliche Brache

Die Gemeinde Kirchberg macht sich Gedanken über eine Antragsstellung zur Aufnahme ins Landessanierungsprogramm (LSP). Im Zentrum dieser Überlegungen steht das ehemalige Holzimprägnierwerk in der Hauptstraße. Das 9000 Quadratmeter große Areal am Ortsausgang Richtung Sinningen ist verwildert, die Gebäude zerfallen. Vertreter der Steg Stadtentwicklung GmbH informierten diese Woche den Kirchberger Gemeinderat über Förderprogramme, die dabei helfen könnten, diese Brache in zentraler Lage irgendwann der Vergangenheit angehören zu lassen.

„Wir nehmen einen erneuten Anlauf“, sagt Bürgermeister Jochen Stuber im SZ-Gespräch mit Blick auf das in Privatbesitz befindliche Gelände des einstigen Holzimprägnierwerks, nachdem der letzte vor gut zehn Jahren nicht erfolgreich gewesen sei. So bekam der Gemeinderat am Dienstag Besuch von Marianne Maier-Rivera und Götz Hofmann von der Steg Stadtentwicklung GmbH, die auch bundesweit Erfahrung bei der Reaktivierung von Altlast-Gewerbebrachen hat. Sie informierten über ihr Unternehmen, mögliche Förderprogramme und das für Kirchberg in Frage kommende Gebiet. Laut Stuber geht es nicht nur um das Holzimprägnierwerk sondern auch um angrenzende Areale, beispielsweise jenes der „alten Raiba“, das die Gemeinde vor Jahrzehnten erworben hat und ebenfalls sanierungsbedürftig ist. „Wenn wir auch dieses Gebiet berücksichtigen könnten, wäre das super“, sagt Stuber.

Doch zuvorderst geht es um das Hauptprojekt Holzimprägnierwerk. Stuber betont, dass es wichtig wäre, diese innerörtliche Brachfläche zu aktivieren und eine Nutzung zu finden. Dabei spielen auch der in diesem Bereich verdolte Bach und die Altlasten eine Rolle. Die Steg-Vertreter erklärten, dass die Fläche auf dem „normalen“ Grundstücksmarkt „nicht funktionsfähig“ sei. Und auch Stuber weiß, dass eine Wohnbebauung oder ein Kindergarten hier keine Optionen sind. Der Bürgermeister denkt eher an ein neues Feuerwehrhaus, das Kirchberg bekanntermaßen bauen muss, der genaue Standort ist aber noch nicht geklärt. „Wichtig ist zunächst für alle Beteiligten, dass sich an dieser Fläche etwas verändert“, sagt Stuber.

Förderprogramm als Basis

Nach den Ausführungen von Marianne Maier-Rivera und Götz Hofmann war der Gemeinderat überwiegend der Meinung, dass das Landessanierungsprogramm für diesen Fall das beste Hilfsmittel wäre. Im nächsten Schritt, so erklärt Bürgermeister Stuber, müssten die Gespräche mit den Steg-Vertreten vertieft sowie die Angelegenheit mit dem Regierungspräsidium abgestimmt werden. In einer der nächsten Sitzungen könnte dann im Gemeinderat der Beschluss zur Antragsstellung gefasst werden. Denn bevor die Gemeinde nicht in das LSP aufgenommen wird, sind alle anderen Überlegungen ohnehin nicht mehr als Luftschlösser. Jochen Stuber macht deutlich: „Ohne Förderprogramm ist das Ganze nicht machbar.“