„Literarische Leckerbissen, garantiert Bio, regional und frisch zubereitet“ verspricht eine Lesung am Freitag, 10. Juni, 16 Uhr, im Unverpackt-Laden „Scheifale“ in Kirchberg. Elisabeth Hannak aus Kirchberg und Christa Konrad aus Neu-Ulm, beide Mitglieder des Vereins der „Ulmer Autoren“, packen aus und lesen mit spitzer Feder geschriebene Kurzgeschichten. Gudrun Diebold, Musikerin aus Kirchberg präsentiert dazu launige Geigenmusik. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern entgegengenommen. Der Erlös kommt zu 100 Prozent bedürftigen Menschen in Kirchberg zugute.