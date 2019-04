Lieder für den lieben Alltag

Alltagslieder von und mit Thomas und Lena Walter hat es am Freitag, 5. April, im Kulturstadel Hüttisheim gegeben. Titel: „Weil’s du bis(ch)t“.

„Sie singen von Freude, Liebe, Schmerz und Trauer. Ihre Songs schmeicheln sich elegant und unaufdringlich, dafür aber äußerst nachdrücklich in die Ohren der Besucher, und ihre Texte treffen punktgenau den Nerv der Zuhörer.“ So beschreiben es die Veranstalter.

Das Vater-Tochter-Duo Walter schafft es geradezu mühelos, das rappelvolle Gewölbe des Kulturstadels Hüttisheim mit auf seine Reise durch die wechselvollen Stimmungen und Gefühle des Alltags zu nehmen. Thomas Walter an der Gitarre und seine Tochter Lena kredenzten ihren alten und neuen Fans einen schmackhaften bunten Cocktail aus Altbekanntem und viel Neuem.

Da geht es u.a. um solch wichtige Dinge wie den Feierabend, die Liebe zum Roggenbrot und Rotwein, die Anziehungskraft des Sofas oder die erotische Attraktivität des älteren Mannes im Nachthemd. Tochter Lena glänzt sangesstark solistisch mit englischen Songs wie Whisper on my skin oder Lucky one. Ihre Alt-Stimme und der sonore Bass ihres Vaters harmonieren glänzend und die sämtlich von Thomas Walter komponierten und getexteten Lieder erwecken oft banal erscheinende persönliche Erfahrungen und Geschehnisse plastisch zum Leben. Poetisch, nachdenklich, melancholisch, dann wieder kontrastiv lustig und harmonisch auf schwäbisch, englisch und hochdeutsch, gewürzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie und mit augenzwinkernden Zwischenmoderationen von Thomas Walter präsentieren sie sich mal als trefflich eingespieltes Duett, mal eindrücklich als versierte Solisten zum Vergnügen ihrer begeisterten Anhänger.