Kritisch, derb, witzig: Vogelmayer spielt im Kulturstadel

Mit dem niederbayerischen Songwriter und Vollblutmusiker Vogelmayer hält die Wirtshauskultur wieder Einzug auf den Kleinkunstbühnen – so auch im Kulturstadel in Hüttisheim, wo der Künstler am Freitag, 1. Februar, um 20 Uhr auftritt.

„Dahoam“ heißt Vogelmayers aktuelles Programm, eine derbkritische Mischung aus Gaudi, zeitkritischen Liedern und einem unerschöpflichen Witze-Fundus. „Dahoam“ ist da, wo der Steckerlfisch im Weiher schwimmt, sagt der Künstler. Er bezeichnet seine Kunst als „bissige Nicht-Comedy“. Alles hochironisch und im urwüchsigen Niederbayerisch dargeboten.

Mit dem Zeigefinger kann man Gitarre spielen, aber auch Missstände anprangern. Vogelmayer erzählt Geschichten von Spezln und erschafft sarkastische Wortneuschöpfungen, wie den „Todes-Flyer“ für das Sterbebildchen. Der Mann steht für kurzweilige Unterhaltung in bayerischer Direktheit und derber Wahrheitsliebe.