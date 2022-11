Klingende Stimmen des Kirchenchors Kirchberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause trafen sich die Kirchenchormitglieder aus Kirchberg gut gelaunt endlich wieder am Freitagabend, 25. November, im Gasthaus Vogel in Dettingen zur traditionellen Cäcilien-Feier.

Nach der herzlichen Begrüßung durch den Vorstand Ottmar Diebold und einem Gebet von Pfarrer Roj stärkte sich der Chor mit einem leckeren Essen. Es folgte der Bericht des Chorleiters, der sein Engagement leider zum Ende des Jahres aus beruflichen Gründen beenden wird. Nach dem Bericht des Kassiers hob der Vorstand Ottmar Diebold die vielen Choraktivitäten trotz der Pandemie hervor. Zahlreiche Mitglieder konnte er für ihren langjährigen Chorgesang zu Ehren Gottes auszeichnen.

Für das Jahr 2020: Hermine Hagmann (15 Jahre), Martina Müller (25 Jahre), Ottmar Diebold (35 Jahre), Marlene Abler (35 Jahre). Marina Maier (20 Jahre), Gerhard Sauter (50 Jahre), Hildegard Wiest (65 Jahre) konnten leider nicht anwesend sein.

Für das Jahr 2021: Marlies Miller (zehn Jahre), Manuela und Engelbert Sirch (jeweils 25 Jahre), Hedwig und Wolfgang Remlinger (jeweils 50 Jahre), die zudem seit über 35 Jahren für den Chor die Aufgaben des Kassiers mit viel Engagement erfüllten. Zum Dank wurden an die Geehrten großzügig Blumen und Geschenke überreicht.

Herr Daniel Gräser dankte in seinem Bericht für zwölf gemeinsame Jahre. Sein Start ging damals einher mit der Einführung des derzeitigen „Gotteslobs“, was die Chorarbeit mit prägte. Sein Dank gilt der Vorstandschaft und den Sängerinnen und Sängern für die gute Zusammenarbeit bei der musikalischen Umrahmung der zahlreichen Gottesdienste, sowie zu den besonderen Anlässen wie Erstkommunion, Firmung, Requiem, Hochzeiten, an Dekanats-Chortagen und dem Auftritt anlässlich der Aufzeichnung eines ZDF-Beitrags über unseren Bundestagsabgeordneten und Sänger Josef Rief. Sein großer Dank gilt den Sängerinnen und Sängern, die sich selbst in den schwierigen Zeiten der Pandemie zu einer Schola zusammengefunden haben. Sie haben mit viel Abstand und unter Einhaltung der jeweiligen Vorgaben der Diözese die musikalische Umrahmung der Gottesdienste und Beerdigungen möglich gemacht. Abschließend wünscht er dem Chor für die Zukunft das Beste – verbunden mit dem Wunsch für eine passende Nachfolge für die Stelle des Dirigenten. Interessenten können sich gerne beim Vorstand des Kirchberger Kirchenchors Ottmar Diebold melden.