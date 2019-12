Kirchberger Sänger suchen Nachwuchs

Der Kirchenchor Kirchberg hat bei seiner Cäcilienfeier Rückblick gehalten, langjährige Sänger geehrt und viel gesungen. Der Chor bittet sangesfreudige Menschen, sich ihm anzuschließen.

Chorleiter Daniel Gräser erzählte in der Sitzung mit viel Elan von den Freuden des Singens zum Lob Gottes. Er dankte den Mitgliedern des Chors für die, so Gräser, „großartige Zusammenarbeit“ im Dienste der Kirchenmusik und stimmte passend zum Thema direkt den heiteren Kanon „Singen macht Spaß“ an. Schriftführerin Manuela Sirch berichtete aus dem ereignisreichen Jahr des Chors: Mit 40 Singstunden und 27 Auftritten hatte der kleine Chor eine Menge zu tun. Besonders schöne Erinnerungen waren der Chorausflug nach Meratzhofen und der Chortag in Ochsenhausen. Anschließend lieferte Kassier Wolfgang Remlinger seinen Kassenbericht ab und wurde beim darauffolgenden Bericht der Kassenprüfer einstimmig entlastet. Der Vorsitzende Ottmar Diebold gab danach noch eine kleine Vorschau auf das kommende Jahr, so auf das geplante Konzert zum 50-jährigen Bestehen der Kirchberger Orgel. Er sprach ebenfalls an, dass der Chor im vergangenen Jahr treue Mitglieder verloren habe: Er umfasst im Moment nur noch 23 Sänger und Sängerinnen. Bürgermeister Jochen Stuber ermutigte in seiner Rede die Vorstandschaft, dran zu bleiben. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde Kirchberg für das Engagement und schlug die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig beschlossen wurde.

Im Anschluss wurden Ludwig Halbmeyer (40 Jahre), Daniel Gräser (25 Jahre) und Annna Altenhöfer (15 Jahre) von dem sehr motivierten Pfarrer Benedykt Roj für viele Jahre im Dienst der Kirchenmusik geehrt.

Nach einigen gemeinsam gesungenen Liedern klang der Abend gemütlich aus.