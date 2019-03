Kirchberg punktet gegen Ringschnait

Der TSV Kirchberg hat wie schon in der Vorrunde dem höher eingeschätzten SV Ringschnait in der Fußball-Bezirksliga Riß einen Punkt abgerungen. In einer guten, abwechslungsreichen und jederzeit spannenden Partie gab es für die Zuschauer eine Vielzahl an Strafraumszenen zu sehen. Für die zuvor zweimal siegreichen Gäste ist das Remis ein kleiner Rückschritt im Kampf um Platz zwei, für die Heimelf dagegen ein willkommenes Zubrot im Abstiegskampf.

Bei bestem Fußballwetter begann die Partie für die Gastgeber denkbar ungünstig. TSV-Keeper Benedikt Berger fuhr mit dem langen Fuß Gästeangreifer Stefan Grell etwas übermotiviert in die Beine – den fälligen Strafstoß verwandelte Tor-jäger Manuel Münst (8.) traumhaft sicher zum 0:1. Die Heimelf steckte den schnellen Rückstand gut weg und verschaffte sich sogar leichte Vorteile. Gästekeeper Sebastian Wursthorn stand dann im mehrfacher Hinsicht im Fokus. Zunächst lenkte er einen Freistoß von Stefan Luppold (12.) um den Pfosten, dann traf er bei einem, allerdings unnötigen Rückpass von Heiko Lerner, das Leder nicht richtig und lud Daniel Kohler (22.) förmlich zum 1:1 ein. Wursthorn machte seinen Fehler bei einem Geschoss von Dennis Raible (34.) und gegen den durchgebrochenen Kohler (38.) wieder gut. Für die in Halbzeit eins offensiv etwas zu passiv auftretenden Gäste war für Grell nach einem Solo TSV-Keeper Berger Endstation.

Die Gäste kamen weitaus entschlossener aus der Kabine, Martin Kuhl prüfte Berger mit einem Gewaltschuss aus 18 Metern, der gute TSV-Keeper war auch Sieger bei einer Doppelchance von Manuel Münst (53.). Im Gegenzug zwang Raible SVR-Keeper Wursthorn zu einer Glanztat. Glück benötigte der aber bei einem Drehschuss von Alexander Luppold an die Querlatte, glücklos blieb auch auf der Gegenseite Martin Sowa mit einem Flugkopfball. In der spannenden Schlussphase senkte sich noch ein langer Freistoß von Stefan Luppold auf die Oberkante der Querlatte, am Ende stand eine gerechte Punkteteilung.