Kirchberg bekommt 600 000 Euro für Sanierung der Ortsmitte

Auch die Gemeinde Tannheim erhält in diesem Jahr Geld aus dem Städtebauförderungsprogramm. 200 000 Euro gibt es als „Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet“ in der Ortsmitte. Laut Tannheims Bürgermeister Thomas Wonhas wird dieses Geld zuerst für die Sanierung und Gestaltung der Fläche Rathausplatz 2 verwendet. Dort stehen nach dem Abbruch des Gebäudes vor zwei Jahren noch die Bürocontainer. Hierbei geht es bei den Überlegungen auch um eine Art Begegnungsstätte für die Ortsmitte auch in Verbindung mit dem anstehenden Pflegekonzept. Aktuell wartet die Gemeinde hierfür noch auf die Auflegung des Förderprogramms „Quartiersimpulse“. Die Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm sollen dann nach der Erstellung des Pflegekonzepts dazu dienen, bei der Umsetzung vor Ort handlungsfähig zu sein. (tr)