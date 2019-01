Satirische und musikalische Highlights, die gibt es auch in diesem Jahr im Kulturstadel Hüttisheim. Das Programm umfasst Darbietungen aus Kabarett, Konzert und Kleinkunst. Das sind die Termine von Januar bis Juni im Überblick:

Gitarren im Kabarett

Los geht es im Kabarett am Samstag, 26. Januar, mit den Fehlaperlen. Die Musikcomedians aus dem Fehlatal singen, reimen und greifen alles auf, was der Alltag eines Schwaben an misslichen Erlebnissen bietet. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, teilt der Kulturstadel Hüttisheim mit.

Am Samstag, 23. Februar, gibt Stefan Kröll humoristische Einblicke in die geheimnisvolle Geschichte des Freistaats Bayern. Schonungslos zeigt er in „Gruam – Bayern von unten“ auf, dass Bayern mehr ist als weißblauer Himmel und glitzerndes Alpenpanorama.

Matthias Matuschik, besser bekannt als „Matuschke“, tritt am Samstag, 23. März, auf. Der Kult- Moderator des Bayerischen Rundfunks seziert in seinem dritten Solo-Programm „Gerne wider“ alles, was in irgendeiner Weise unangenehm ist und verpasst alltäglichen Nichtigkeiten kabarettistische Züge.

Michael Altinger, bekannt als Gastgeber des BR-Schlachthofs, präsentiert am Freitag, 12. April, das Programm „Hell“. Mit seiner Ein-Mann-Band Martin Julius Faber unterhält er das Publikum mit einer Mischung aus Kabarett, Schauspielkunst und Gesang.

Wäre weniger viel nicht viel mehr? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Kölner Kabarettistin Eva Eiselt am Samstag, 1. Juni.

Konzerte mit Blues und Brisen

Das erste musikalische Highlight setzen in diesem Jahr Lea Knudsen und die Lounge Cats: Beim Konzert- Frühstück am Sonntag, 13. Januar, lassen sie eine warme Jazz-Brise durch den Kulturstadel wehen, gemischt mit erdigem Blues und einem groovigen Latin-Sound.

Die Vivid Curls stehen für eine facettenreiche Mélange aus Pop und Folk-Rock. Das preisgekrönte Gesangsduo gastierte bereits beim Sommerabend am Kloster Banz und stand mit Konstantin Wecker auf der Bühne. Am Samstag, 11. Mai, spielen die Musikerinnen in Hüttisheim.

Eine Mischung aus Blues, Jazz, Swing und Schlager präsentiert die Combo Jazz 47 aus dem Großraum Ehingen beim Open Air Jazz Frühstück am Sonntag, 30. Juni. Für Weißwurst, Dorfbier, Brezeln und Kaffee ist gesorgt.

Den Auftakt der Reihe „Kult im Stadel“ macht in diesem Jahr der niederbayerische Vollblutmusiker und Komödiant Vogelmayer am Freitag, 1. Februar, mit seinem Programm „Dahoam“.

Wer gerne singt, kommt beim Offenen Singen am Freitag, 1. März, auf seine Kosten.

Am Freitag, 5. April, veranstalten Thomas und Lena Walter einen Gesangsabend unter dem Titel „Alltagslieder“. Ein Abend, der ganz italienischen Geschichten und Liedern gewidmet ist, findet am Freitag, 3. Mai, statt.

Das Kindertheater hat inzwischen Tradition: Diesmal wird am Sonntag, 17. Februar, das Stück „Nils Karlsson Däumling“ von Astrid Lindgren auf die Bühne gebracht.

Die Veranstaltung Tanz im Café findet jeweils am Sonntag, 20. Januar, und Sonntag, 17. März, statt. Eine Ü40-Party gibt es am Samstag, 9. Februar.