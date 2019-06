Jugendkapelle spielt für einen guten Zweck

Die Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg hat den ökumenischen Jugendgottesdienst „Rock & Pray“ unter dem Motto „Erwachen“ in der St.-Martinus-Kirche in Kirchberg veranstaltet. Die Einnahmen wurden für einen guten Zweck gespendet, das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach

Zum Einzug hatte die Jugendkapelle das Stück „Sound of Spring“ gespielt, das mit Bildern umrahmt wurde. Die jungen Musiker erläuterte daraufhin, was sie unter „Erwachen“ verstehen. Bekannte Stücke wie „Don’t stop me now“ und „Wake me up“ wurden gespielt.

Das Stück „Lenas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ wurde von Theresa Paul gesungen und die Gemeinde stimmte mit Sänger Johannes Rief das Stück „Immer auf Gott zu vertrauen“ an. Nach den Fürbitten und dem Segen spielte die Jugendkapelle zum Auszug das Stück „Sound of Silence“.

Nun konnten 500 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet werden. Das Hospiz wurde im März 2007 für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern eröffnet. Es ist dauerhaft auf Spenden angewiesen, da es keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt.

Beim kürzlich stattfindenden Gänseblümchenfest durften die Nachwuchsmusiker ihre Spende vorbeibringen. Außerdem konnten sie eine Führung mitmachen, in der die Betreuer einiges über das Hospiz und die Kinder erklärten.