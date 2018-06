Eine Sitzung des Gemeinderats Kirchberg findet am Dienstag, 12. Juni, um 19.30 im Rathaus in Kirchberg statt. Bürgermeister Jochen Stuber wird in der Sitzung für seine zweite Amtszeit verpflichtet.

Weitere Tagesordnungspunkte sind die Sicherheitsanalyse der Polizei für das Jahr 2017 und ein Grundsatzbeschluss zur Umnutzung der Räumlichkeiten der Werkrealschule.