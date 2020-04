Horst Schwarzenbach ist neuer Kreissportleiter

Der Schützenkreis (SK) Biberach-Iller hat mit Horst Schwarzenbach einen neuen Sportleiter. Längere Zeit war dieser Posten nach dem Tod von Alfons Merk vakant gewesen und Kreisoberschützenmeister (KOSM) Johannes Burghart und sein Stellvertreter Hartmut Losert hatten diese aufwendige Tätigkeit nebenher erledigt.

Einstimmig wählten die Delegierten der 24 Kreisvereine beim Kreisschützentag in Kirchberg Anfang März Horst Schwarzenbach zum neuen Kreissportleiter. Und dass, obwohl dieser ihnen zuvor deutlich ins Gewissen geredet und dabei deutliche Kritik an verspäteten und unpräzisen Meldungen zu den Kreismeisterschaften geübt hatte. Schwarzenbach ist darüber hinaus seit mehr als 20 Jahren Bezirkssportleiter von Oberschwaben.

Dagegen hat der Schützenkreis Biberach-Iller derzeit keine Jugendleiterin, nachdem Sylvia Fügner und Vanessa Venohr in die Bezirksjugendleitung aufgerückt sind und Johanna Burghart aus beruflichen Gründen aufgehört hat. Deshalb appellierte KOSM Johannes Burghart an die Kreisvereine, einen oder eine Nachfolger/in zu suchen. Er selbst, so Burghart, könne nicht alle Kreisveranstaltungen besuchen. Der KOSM, der zusätzlich die ganze Pressearbeit besorgt, schilderte der Versammlung seine Probleme mit der Südwestdeutschen Schützenzeitung, die ihn zu sehr gängele. Außerdem gab Johannes Burghart bekannt, dass der Bezirksschützentag im nächsten Jahr am 14. März in Berkheim stattfinden und von seinem Heimatverein SV Illerbachen ausgerichtet werden wird.

Klares Signal an die Verbandsführung

Wie Bezirksoberschützenmeister (BOSM) Leonhard Schunk aus Dettingen ermunterte Johannes Burghart die Delegierten dazu, in Sachen Bezirk Oberschwaben Flagge zu zeigen. Tags darauf wurde nämlich beim Bezirksschützentag in Leupolz bei Wangen über die Zukunft des Bezirks abgestimmt. Dazu reisten auch viele Delegierte aus dem SK Biberach-Iller an. Das Ergebnis war eindeutig: Etwa 85 Prozent der Delegierten waren gegen die Auflösung des Schützenbezirks Oberschwaben, ein klares Signal an die Verbandsführung in Stuttgart.

Trotz roter Zahlen im Jahre 2019 verfügt der SK Biberach-Iller laut Kreisschatzmeister Robert Dorf immer noch über eine sehr solide finanzielle Basis, was auch der Rechnungsprüfer Martin Engler bestätigte und viel Lob zollte.

Das Kreisehrenzeichen in Bronze erhielten Tanja Wendschuh und Benjamin Felder vom SV Laupheim sowie das Ehepaar Alexandra und Philipp von Bastineller aus Balzheim, das für den SV Oberstetten startet und als Ligaleiter tätig ist. Das Ehrenzeichen des Bezirks Oberschwaben in Gold bekam Rainer Wohnhas von der Schützengilde Biberach, die silberne Ehrennadel des WLSB der neue Kreissportleiter Horst Schwarzenbach.

Ehrung für Ursula Herget

Als einzige zu ehrende Spitzensportlerin des Kreises war Ursula Herget vom BSC Laupheim, die deutsche Meisterin mit dem Langbogen, in Kirchberg anwesend.

Das Grußwort für die Gemeinde Kirchberg sprach der stellvertretende Bürgermeister Paul Altenhöfer, der örtliche Musikverein unter Leitung von Bernd Weiss umrahmte den Kreisschützentag musikalisch. Nach den beiden wichtigen Veranstaltungen, dem Kreis- und dem Bezirksschützentag, wurden aufgrund der Corona-Pandemie alle schießsportlichen Veranstaltungen von der Kreis- bis zur Bundesebene abgesagt.