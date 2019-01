Heitere Dauerstrapaze fürs Zwerchfell

Das Bad in der Menge ist der umjubelte Abschluss des musikalisch-komödiantischen Parforceritts der Kult-Comedy-Combo Die Schrillen Fehlaperlen gewesen. Zwei Stunden lang begeisterten diese bei ihrem zweiten Besuch die Besucher im ausverkauften Kulturstadel mit ihren derb- knitzen Songs und Schmunzel-Geschichten aus dem Alltag der Schwaben.

Schonungslos, dabei immer mit einem satirischen Blinkern im Augenwinkel und vollgepackt mit bissigen Kommentaren, lästerten und sangen die Fehlaperlen über ihre Leidenschaft für Süßes und Schnaps, die Tücken beim Kuchen backen, den Mann im Baumarkt, die Suche der Witwen nach neuen Beziehungen, nachdem sie ihre Männer elegant entsorgt haben, zum Beispiel durch einen Wurstsalat in Zyankali-Dressing. Warum, so beklagten sich die vier Damen in stets wechselndem schrillen Outfits, kann man eigentlich keinen Mann bei Zalando bestellen? Tränenreich schilderten sie ihre maßlose Enttäuschung, dass sie in Erwartung des DHL Boten zum Schäferstündchen auf zwei Zeugen Jehovas trafen, denen vor Schreck der Wachtturm aus den Händen fiel – UPS – oder dass der einstmals so feurige Liebespartner nach ein paar Jahren Ehe nicht mehr in ihre Waden vernarrt sei, sondern nur noch ihre herzhaften Rinderrouladen goutiere.

Ferdi, der Quotenmann des Ensembles, ein exzellenter Gitarrist, trefflicher Texter und launiger Moderator, faszinierte mit seiner Janis-Joplin-Persiflage auf den Mercedes Benz und bediente hemmungslos in sächsischem, französischem, polnischem und italienischem Idiom die automobilistischen Vorurteile hinsichtlich der Nationalcharaktere. Als spanischer Matador melancholierte er mit schmelzendem Timbre und speichelsprühenden Zischlauten über die missglückten Liebesabenteuer der sexlustigen Helga aus Alemannia. Genial auch die schwäbische Verballhornung des afrikanischen Songs „Siyahamba“ von Miriam Makeba. Bei den Fehlaperlen wird das zu: „Do isch nemads a Klo do.“ Klo hin oder her: Diesen „Missstand“ quittierten die Zuhörer mit beharrlichem Sitzfleisch. Denn auch nur eine Sekunde des temporeichen Potpourris zu versäumen: schlicht undenkbar.