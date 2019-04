Hat eine Frau einen Hund gestohlen?

Die Polizei in Altenstadt hat derzeit mit einem durchaus kuriosen Fall zu tun: Sie muss herausfinden, ob eine Frau einen Hund gestohlen hat. Das Vorfall wirft Fragen auf.

Laut Mitteilung klingelte es am Donnerstagabend an der Wohnungstür eines 47-jährigen Mannes. Als dieser öffnete, sprang sein Hund nach draußen und wurde dort unvermittelt von einer 26-Jährigen in Empfang genommen. Die Frau nahm das Tier an sich und machte sich mit ihm aus dem Staub.

Eigentumsverhältnisse unklar

Daraufhin verständigte der 47-Jährige die Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahl. Allerdings seien die Eigentumsverhältnisse unklar, schreibt die Polizei.

Der Mann gab an, er habe den Hund Ende vergangenen Jahres von einer Bekannten geschenkt bekommen und sei fortan finanziell für dessen Unterhalt aufgekommen.

Wie die beschuldigte Frau zu dieser Bekannten in Verbindung steht, ist derzeit noch unklar. Jedenfalls kennen sich die Beteiligten untereinander, heißt es in der Mitteilung. Eine Gefahr für das Tierwohl sei nicht zu befürchten.

Hund nicht angetroffen

Die Polizei überprüfte im Rahmen der Anzeigenerstattung diverse Adressen. Der Hund konnte dort jedoch nicht angetroffen werden.

Eine Kontaktaufnahme mit der 26-Jährigen war bislang ebenfalls nicht möglich. Wem der Hund nun schlussendlich gehört ist Teil der Ermittlungen. Im Zweifelsfall muss ein Zivilgericht über die Eigentumsverhältnisse entscheiden.