Hansjörg Kramer singt seit 60 Jahren im Kirchenchor

Der Kirchenchor Kirchberg hat bei seiner Hauptversammlung im Landgasthof Kramer auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Chorleiter Daniel Gräser dankte den Sängern für ihren Einsatz, insgesamt wurden 21 Auftritte durch den Kirchenchor bestritten.

Aufgrund des Rückgangs an aktiven Sängern habe die Gestaltung von Beerdigungen in Frage gestanden. Es sei jedoch eine neue Regelung gefunden worden, sodass auch Beerdigungen nach wie vor vom Chor gestaltet werden könnten: So werde der Chor in Zukunft nur noch beim Requiem in der Kirche singen aber nicht mehr am Friedhof. Mit neu einstudierten Gesängen, die dann jeweils der Sängerzahl angepasst seien, lasse sich eine gute Qualität des Gesangs in der Kirche erhalten, erklärte Gräser. Nach der Rückschau und der Entlastung des Vorstands belohnte der Vorsitzende Ottmar Diebold die fleißigsten Probenbesucher mit Süßem.

Pfarrer Walkler Caxilé lobte den Chorgesang als wichtigen Beitrag im Gottesdienst und bedankte sich bei Daniel Gräser, der nicht nur den Chor dirigiere, sondern auch durch sein Orgelspiel begeistere. Gemeinsam mit Diebold nahmen Pfarrer Benedykt Roj und Pfarrer Caxilé die Ehrungen der langjährigen Sänger vor. Anita Mann wurde für 15 Jahre ausgezeichnet, Andrea Rief für 20 Jahre. Seit 30 Jahren singt Alfons Ziegler, Josef Rief und Karl-Martin Miller sind seit 45 Jahren dabei. Hansjörg Kramer wurde für 60 Jahre Singen im Chor geehrt.