Großes Interesse an einer Lesung der besonderen Art

Bei einer Lesung im voll besetzten „Scheifale“ in Kirchberg haben Autorinnen das Publikum mit Kurzgeschichten in verschiedene Gegenden mitgenommen. Elisabeth Hannak enführte die Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Kanaren-Insel Teneriffa, wo sich eine dicke Dame in einer zunächst aussichtslosen Situation befindet. Christa Konrad nahm die Zuhörer mit nach Österreich, in „Salzburger Nockerln“ entspann sich eine romantische Liebesgeschichte. Nach der Pause, die die Gäste auch dazu nutzten, sich im „Scheifale“ mit Köstlichkeiten, regional und unverpackt, einzudecken, las wiederum Elisabeth Hannak ihre Geschichte, in der eine vergiftete Linzertorte eine zentrale Rolle spielt. Die vorab während der Pause gereichten „Versucherle“ überstanden jedoch alle, die sie genossen haben, ohne Nebenwirkungen. Den Abschluss bildete die melancholische Liebesgeschichte „Marlene“ von Christa Konrad, bei der man förmlich die Amarena-Kirschen „schmeckte“. Alle Kurzgeschichten wurden, passend zu ihrem Inhalt, musikalisch von Gudrun Diebold auf der Geige begleitet. Über Original-Kommentare aus dem Publikum wie „Toll, wie in der Stadt!“ und „Da komm ich bestimmt wieder her“, freuten sich Nadine Diebold und Regina Jobs vom „Scheifale“. Die beiden jungen Unternehmerinnen waren über die große Resonanz bei der Lesung an diesem Abend sichtlich überrascht und haben vor, derartige Events regelmäßig anzubieten. Eine nächste Autorenlesung wurde bereits vereinbart. Der Spendenerlös in Höhe von 133 Euro wird in Gutscheine vom „Scheifale“ umgewandelt und an bedürftige Menschen in Kirchberg übergeben.