Bei der traditionellen Friedenslichtaktion haben Pfadfinder eine Flamme von Bethlehem in die Welt hinausgetragen. An dieser Aktion haben sich die Sinninger Pfadfinder beteiligt und das Licht von Ulm in die Pfarrkirche St. Martinus gebracht. Die Pfadfinder trugen in einer Laterne das Licht in der dunklen Kirche zum Altar. Die Kerzen im Altarraum wurden entzündet und das Licht an die Kirchenbesucher verteilt. (Foto: Kirchengemeinde Kirchberg)