Fahrt zu Pfarrer Santan Fernandes

Eine Tagesfahrt zu Pfarrer Santan Fernandes nach St. Ulrich am Pillersee wird am Montag, 7. Mai, angeboten. Pfarrer Santan Fernandes ist als Segenspfarrer bei Kranken an Leib und Seele bekannt, heißt es in der Ankündigung.

Abfahrt in Schwendi bei Salon Rita ist um 4 Uhr, in Kirchberg am Landgasthof Kramer um 4.30 Uhr. Der Preis für Fahrt und Verpflegung liegt bei 55 Euro. Anmeldung sowie weitere Informationen bei Rosmarie Kramer unter Telefon 07354/7305.