Fahrer schläft ein – und hat Glück

Ein Unfall in Kirchberg ist am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-Jähriger gegen 1.15 Uhr in der Hauptstraße unterwegs.

Mit seinem Opel fuhr er ungebremst über einen Gehweg und gegen einen Zaun. Der Mann blieb unverletzt. Später sagte er der Polizei, er sei eingeschlafen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Auch etwa neun Meter Holzzaun wurden beschädigt.

Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Den Führerschein des Mannes behielt die Polizei. Er bekommt eine Strafanzeige.