Für starke Herzen

Der FC Hüttisheim präsentiert gemeinsam mit dem Online-Shop „Strong Heart“ eine Benefiz-Sport-Convention mit dem Titel „Move 4 Hearts“ am Sonntag, 15. März, von 8.30 bis 13.30 Uhr in der Gemeindehalle in Hüttisheim. Auf dem Programm stehen diverse Sportprogramme wie Functional Cross, Tae Bo oder Yoga sowie ein Vortrag über gesunde Ernährung. Eine Voranmeldung unter Telefon 0162/1967795 (WhatsApp) oder E-Mail an info@strong-heart.de bis Sonntag, 1. März, ist obligatorisch. Die Teilnahmegebühr beträgt 23 Euro (inklusive Snacks, Wasserstationen, Goodie-Bags und mehr). Alle Einnahmen der Veranstaltung werden an den Bundesverband Herzkranke Kinder e. V. gespendet.