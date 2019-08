Einbrecher in Kirchberger Firmen unterwegs

In Kirchberg ist am Wochenende in zwei Firmen eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Durch die Hintertüre drangen Unbekannte in ein Geschäft im Altkellmünzer Weg ein. Dort durchwühlten sie alle Schränke und fanden einen Tresor, den sie mit Gewalt öffneten. Das Geld aus dem Tresor nahmen sie ebenso mit wie eine Kamera.

Einen weiteren Einbruch gab es laut Polizei in einer anderen Firma in der Nachbarschaft. Dort brachen Diebe zunächst das Gartentor zum Firmengelände und anschließend die Tür auf. So gelangten sie ins Innere. Dort hebelten die Unbekannten eine weitere Türe auf. Sie fanden Geld und nahmen es mit.