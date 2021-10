Einbrecher erbeutet Geld und flüchtet

Am Dienstag ist ein Unbekannter in ein Gebäude in Kirchberg an der Iller eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 7.15 Uhr. Der Unbekannte schlug ein Kellerfenster ein und kam dadurch in das Gebäude in der Hauptstraße. Im gesamten Haus suchte er nach Beute. Verschlossene Türen öffnete er mit Gewalt. Der Einbrecher versuchte vergeblich einen Wandtresor aufzuhebeln.

Er fand Geld und flüchtete damit. Die Polizei vermutet, dass er das Gebäude vermutlich durch die Hintertür verlassen hat. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurden die Spuren gesichert.