Dorffest startet mit Oldie-Night

Kirchberg feiert am kommenden Wochenende: von Samstag bis Sonntag, 7. bis 8. Juli, findet das Dorffest statt. Los geht es am Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr mit der Oldie-Night. Unterhalten werden die Gäste von der Band Selma Saxon & The Jetlags.

Die Gruppe besteht aus fünf Musikern, die ausschließlich handgemachte Live-Musik im Bereich Pop, Rock, Funk und Jazz darbieten. Die Veranstaltung findet als Open Air vor der Kirchberger Festhalle statt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Halle statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Mit einem Festgottesdienst geht es am Sonntag um 10.15 Uhr weiter, den der Musikverein Kirchberg musikalisch begleitet.

Daran schließt sich ab 11.30 Uhr ein Frühschoppen mit dem Musikverein Haslach an. Ab 13.30 Uhr finden eine Tanzaufführung von Dance 4 teens just for fun statt, ab 14 Uhr tritt das Vororchester Kirchberg/Erolzheim/Dettingen und ab 14.30 Uhr die Jugendkapelle Kirchberg/Erolzheim/Dettingen auf. Ab 16 Uhr klingt das Fest mit den Kirchberger Goldies aus.