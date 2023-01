Die Polizei ermittelt in einem Fall von Holzdiebstahl. In der Unteren Gasse in Kirchberg hatte ein Anwohner sein Holz im Garten gelagert. In der Nacht zum Montag haben sich, wie die Polizei mitteilt, Diebe über das Brennholz hergemacht. Insgesamt vier Festmeter packten die Unbekannten ein und nahmen es mit. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung bei mehreren hundert Euro, so die Polizei.