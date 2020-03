Daniel Unger bringt erdigen Sound nach Hüttisheim

Erdigen Sound bietet Daniel Unger, alias „Earl of Sound“, bei seinem Auftritt im Kulturstadel Hüttisheim am Freitag, 6. März. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ungers Idole sind Rock-, Blues- und Countrylegenden, deren Songs er mit Mundharmonika und Gitarre expressiv auf ganz eigene Art interpretiert. Aber auch als Komponist überzeugt er sein Publikum: Erdig, unverstellt und authentisch zieht er seine Zuhörer in den Bann, berichtet der Veranstalter. Die Musik lade zum Mitwippen und Grooven ein. Das Foto zeigt den „Earl of Sound“ bei seinem Auftritt im Kulturstadel im vergangenen Jahr. Foto: Kulturstadel Hüttisheim