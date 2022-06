Autofahrt endet im Wald und mit Totalschaden

In einem Waldstück bei Kirchberg ist die Autofahrt eines jungen Mannes am Montag zu Ende gegangen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jährige kurz nach 15 Uhr von Gutenzell in Richtung Kirchberg. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam er nach links von der Straße ab, fuhr einen Hang hinunter und in ein Waldstück. Der Opel streifte noch einen größeren Baum, bevor er zum Stillstand kam. Der 20-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Den vorläufigen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass die Straßenverkehrsordnung vom Fahrer erfordert, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.