Auto schleudert in Strommast - Strom fällt mehrere Stunden aus

Ein Unfall hat am Donnerstagabend in Kirchberg und Dettingen für einen Stromausfall gesorgt.

Laut Polizeibericht war eine 24-Jährige gegen 19 Uhr von Kirchberg in Richtung Dettingen unterwegs. Etwa zwei Kilometer nach Kirchberg bremste sie. Ihr Citroen kam auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern.

Danach stieß das Auto frontal gegen einen Strommast. Dieser fiel in einen Acker und die Leitungen hingen über die Straße. Aus Richtung Dettingen kam eine 57-jährige Autofahrerin. Sie sah den Unfall und hielt an. Dabei berührte ihr Mazda eine Leitung. Ob an dem Auto ein Schaden entstand, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Schaden am Citroen beträgt etwa 7000 Euro.

Die Stromversorgung war für etwa zwei Stunden unterbrochen. Die Feuerwehr und der Stromversorger waren an der Unfallstelle.

Weitere Informationen folgen.