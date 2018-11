Zweimal restlos ausverkauft. Zweimal tolle Stimmung. Zweimal riesige Begeisterung. Auch mit ihrem dritten Programm „Das Wüste lebt“ faszinierten die fünf „untertoener“ Claudia Kreiser, Eva Hempfer, Lothar Beck und ihre beiden Musiker Peter Klein und Frank Miller mit ihrer frech-frischen und rasanten Kabarett Musik-Melange im Kulturstadel in Hüttisheim.

Nichts und niemand wurde verschont. Sarkastisch, spitzzüngig und sangesstark nahm das Quintett alles, was wüst ist, auf die satirische Schippe. Eva Hempfer klagte in ihrem Song über die verlorene „Linke Socke“, Lothar Beck jammerte als Mary Lou über den weiblichen Schuhkaufzwang und Claudia Kreiser verzweifelte an der Männergrippe ihres Angetrauten. In ihrem politisch hochaktuellen Medley und ihrer Szene „Alles nur getürkt“ karikierten sie die politischen Hotspots von der CDU-Kandidatenkür bis zur Ermordung Kashoggis, dem Ausscheiden der Nationalkicker bei der WM in Russland bis hin zur „Diesel-Bagage“ der Autobosse.

Fast drei Stunden galoppierten sie kühn und unerschrocken durch die Untiefen des menschlichen Alltags. Da blieb kein Auge beim Betrachter trocken und die Schenkel wurden vom Klatschen heiß. Oder, um es mit Jogi Löw auszudrücken: „Mehr Wüschte goht it.“ Stimmt.