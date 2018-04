Acht Tore, aber kein Sieger im Illertalderby

Kaum einer der 500 Zuschauer dürfte sein Kommen bereut haben. In einem intensiven Derby gab es acht Tore zu bestaunen. Alexander Luppold vom TSV traf drei Mal, beim SVD trug sich Jochen Kern ebenfalls als dreifacher Torschütze ein. Die Gastgeber lagen 3:1 und 4:3 vorn, am Ende gab es aber ein gerechtes 4:4.

Das Lokalderby begann spektakulär. Alexander Luppold (3.) netzte eine Kopfballvorlage von Spielertrainer Philipp Lang volley zum 1:0 ein. Die Antwort der Gäste folgte prompt. SVD-Innenverteidiger Tobias Walker (4.) war nach einem Eckball von Marcus Hermann aus fünf Metern zum 1:1 erfolgreich. Die Gäste spielten in der Abwehr erstaunlich offen, diese Freiräume nutzte der TSV auch. Nach einem Konter legte Philipp Kohler einen Querpass sauber auf Alexander Luppold (11.), der bequem zum 2:1 einschieben konnte. Daniel Kohler hatte gegen die entblößte SVD-Abwehr den dritten Treffer auf dem Fuß, setzte aber den Heber zu hoch an. Auch beim 3:1 sah die Gästeabwehr schlecht aus. SVD-Keeper Daniel Simmling holte Luppold von den Beinen, den Elfmeter versenkte Arian Horvath (22.) zum 3:1. Weitere gute Chancen vergab der TSV, für die Gäste verkürzte Jochen Kern (45.) per Kopf auf 2:3.

Der Vierte zog nach der Pause das Tempo an und kam wieder durch Jochen Kern (55.) nach Flanke von Rene Schabart zum 3:3. Die Heimelf konnte aber nochmals antworten. Eine Flanke von Dennis Raible legte Daniel Kohler artistisch auf Alexander Luppold (66.), der per Kopf das 4:3 besorgte. Die Gäste zogen das Tempo an, nach Flanke des zuvor eingewechselten Paolo Santoro war wieder Kern (82.) zur Stelle und köpfte zum 4:4 ein. In der aufregenden Schlussphase scheiterte der durchgebrochene Kohler am SVD-Keeper, auf der Gegenseite war ein Schuss von Jörg Redle sichere Beute von TSV-Keeper Berger. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 4:4.