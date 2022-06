24 Teilnehmer absolvieren Trainerbasislehrgang

Den Einstieg in die Trainer-C-Lizenz-Ausbildung haben 24 Teilnehmer und eine Teilnehmerin beim Trainerbasislehrgang beim TSV Kirchberg geschafft. Referent vor Ort war Jürgen Hinderhofer (Schemmerhofen) vom Württembergischen Fußballverband (WFV). Inhaltlich standen laut WFV-Mitteilung bei dem Lehrgang Fragen der Trainingsgestaltung und Ausbildungskonzeption für Kinder und Jugendliche im Vordergrund. Wie gelingt es ein altersgerechtes Training zu gestalten? Welche Voraussetzungen bringen Kinder überhaupt mit, um sie dort abholen zu können wo sie eben stehen? Und welche Steuerungsmöglichkeiten hat ein Trainer, um auf dem Fußballplatz bestimmte Trainingsinhalte zu provozieren und in die gewünschten Bahnen zu lenken? Hierzu schlägt der WFV das sogenannte Trainer-Team-Modell vor, bei dem nicht nur jeder Trainer mit seinem Jahrgang sein „eigenes Süppchen kocht“, sondern sich die Jugendabteilung ebenso als Team begreift. Mithilfe eines Stationentrainings können bis zu 40 Kinder auf einer Platzhälfte alters- und auch inhaltgerecht trainieren. In Theorie- und Praxiseinheiten konnten die Teilnehmer die Vorgehensweise selbst aus Spieler- als auch aus Trainersicht erleben.