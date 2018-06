Kicken in Kanzach verbindet

Mittwochabend auf dem Kanzacher Sportplatz. Zwölf bis 15 Hobbyfußballer kicken gemeinsan. Dass in beiden Mannschaften auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen spielen, ist für den Beobachter von außen nicht erkennbar. Für die Fußballer spielt das ohnehin keine Rolle, sagt Sigfried Boss vom Freundeskreis Schussenried. „Die Jungs aus dem Ort kommen hierher und es wird einfach gespielt, ohne dass jemand fragt, was der oder die für eine Krankheit hat.“ Der gemeinsame Spaß an der Bewegung und dem Spiel mit- und gegeneinander stehe im Vordergrund. Boss ist Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und leitet die Betreuungs- und Aktivierungsgruppe Kanzach. „Behinderte Menschen sollen am öffentlichen Leben teilnehmen. Mit dem Integrationsprojekt wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, dort hinzugehen, wo sie sonst nicht hingehen würden.“

Schon seit zehn Jahren gibt es das Angebot. Zunächst war die Gruppe immer auf der Suche nach einem freien Sportplatz. Vor drei Jahren wurde im SV Kanzach einen dauerhaften Partner gefunden. „Für uns war es keine Frage, ob das geht, wir fanden die Idee von Anfang an gut“, sagt der SVK Vorsitzende Timoth Fetscher.

Inzwischen sind die Fußballfreunde Kanzach, wie sich die Gruppe nennt, als eigene Abteilung in den Verein integriert. Dadurch steht auch im Winter eine Sporthalle zum Fußballspielen zur Verfügung. „Für uns als Verein ergeben sich keinerlei Nachteile. Im Gegenteil ist es eine Bereicherung“, sagt Fetscher und sieht darin etwas, das den SV Kanzach von anderen Vereinen abhebt. Er spielt selbst mit. „Es macht Spaß zu sehen, wie sich auch das fußballerische Können der Teilnehmer verbessert“, sagt er. Beim Dorfturnier heute treten die Fußballfreunde Kanzach mit zwei Mannschaften an.

Im vergangenen Jahr gab es bei der Weihnachtsaktion der Kreissparkasse Biberach eine Spende für die Initiative. „Davon haben wir uns einen Satz Trikots gekauft“, erzählt Boss: „Manche Teilnehmer waren so stolz darauf, dass sie es gar nicht mehr ausziehen wollten.“

Viel Kraft aus dem Projekt geschöpft hat Alexander Knopf. „Nach meinen schweren Depressionen haben der Sport und die Gruppe mir geholfen, zur Normalität zurückzukehren. Mit den Jungs aus dem Ort hier zu kicken macht Spaß und fühlt sich ein bisschen an, als holt man ein Stück Kindheit nach.“