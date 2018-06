Gebets- und Lobpreisabend in Kanzach

Am Freitag, 11. Juli, findet ab 19 Uhr wieder der Gebets- und Lobpreisabend „Tauchstunde“ in der Kirche in Kanzach statt: Den Alltag hinter sich lassen und eintauchen in Lobpreislieder, Anbetung und Stille. Der Gebetsabend wird begleitet von Pfarrer Babu aus Steinhausen. Er spricht zum Thema Fülle des Lebens. Die Lobpreismusik wird in gewohnter Weise von der Federseeband gespielt und gesungen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch in geselliger Runde in der Pfarrscheuer.