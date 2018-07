„Familia Swevia“ zieht auf die Burg

„Familia Swevia“, ihrer eigenen Aussage zufolge „ein lebendiges Museum“ ist am 10. und 11. September zu Gast in Kanzach auf der Bachritterburg. Die Familie hat sich zum Ziel gesetzt hat, die Zeit von 1200 bis 1210 bei einem schwäbischen Ministerialen und seiner „familia“, also seiner Hausgemeinschaft detailgetreu und lebendig darzustellen. In dieser Zeit war jeder staufische Ritter nötig, um die Welfen möglichst schwach zu halten. Der Stand als Ministeriale hatte sich unter der Stauferherrschaft etabliert. So gelangte er zu Wohlstand und genoss am unteren Rand der oberen Gesellschaft das höfische Leben auf einer Motte, wie auf der Bachritterburg.

Nach monatelangen Recherchen und Entwürfen haben die Darsteller endlich ihre neuen Helme bekommen. Diese wurden, wie sie auf ihrer Homepage verraten, von der Plattnerei Christian Wiedner, der auch die Fotos gemacht hat, hergestellt. Der Topfhelm ist ein Rekonstruktionsversuch um 1210. Auch wenn leider keiner erhalten geblieben ist, so wurde versucht, ihn anhand von Siegeln, Wand- und Buchmalereien, Reliefs und den erhaltenen Kübelhelmen vom Ende des 13. Jahrhunderts zu rekonstruieren. Er wiegt 2,6 Kilogramm. Der Nasalhelm ist aus einem einzigen Stück getrieben und orientiert sich an den erhaltenen Stücken des 12. Jahrhunderts, wie dem Wiener Helm. Diese Helmform blieb vom 10. Jahrhundert bis Mitte des 13. Jahrhunderts fast unverändert. Wozu die Löcher am Rand dienen, gilt es nun noch herauszufinden. Sein Gewicht beträgt zwei Kilogramm.

Wie an allen Sonntagen findet um 14 Uhr eine freie Kurzführung durch die Burg statt. Weitere Infos unter Telefon 07582 / 93 04 40 und unter www.bachritterburg.de.