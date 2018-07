Eschenbach oder Knigge

In der Bachritterburg in Kanzach geht es am Sonntag, 8. Juli, um die Tischsitten im Wandel der Zeit. Conny Brendle, Stil- und Etikettentrainerin für stilsicheres Auftreten und moderne Umgangsformen, stellt mit einem schön gedeckten Tisch den direkten Vergleich mit einer mittelalterlichen Tafel her.

Nur Essen oder schon Genuss ? Und dabei geht es nicht nur die Frage, was man isst, sondern auch ganz besonders auch, wie man es isst. Ja und dazu gehört auch eine gewisse Tischkultur und somit auch die Etikette. Darf man Salat schneiden oder die Soße auftunken? Woher kommt der Ausdruck „Die Tafel aufheben?“ Oder wie soll man sich verhalten, wenn volle Schüsseln auf dem Tisch stehen, um nicht unangenehm aufzufallen?. Überall lauern Fettnäpfchen. Es war sowohl Freiherrn von Knigge, der im 18. Jahrhundert lebte als auch Wolfram von Eschenbach, der im 13. Jahrhundert lebte, ein Anliegen, dass die Gäste zu Tisch oder Tafel, all den Fettnäpfchen ausweichen können, die überall lauern und dass aus einem liebevoll zubereiteten Mahl ein richtiges Festessen wird. Dies alles und noch mehr Interessantes rund um den gedeckten Tisch bzw. Tafel, ob hochaktuell oder geschichtlich verwoben, gibt es bei dieser Gelegenheit zu erfahren. Beginn ist um 13.30 und 15 Uhr.

Nichts ist in Zement gegossen, alles entwickelt sich weiter, auch die Tischsitten. Und dennoch ist es erstaunlich, wie viel der Tischzuchten aus dem 13. Jahrhundert die Jahrhunderte überdauert und heute noch Gültigkeit haben. Am Tisch von Conny Brendle dürfen sich zwei Besucher auf ein kleines Dre-Gänge-Menü freuen; die ersten Anrufer können die Plätze in der ersten Reihe ergattern.