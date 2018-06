Der Weißkopfseeadler ist Star der Flugschau

Schon eine feste Tradition haben die Falkner mit ihren Vorführungen in der Kanzacher Bachritterburg. So auch am vergangenen Sonntag als Falkner Wolfgang Schreyer aus Unterschleißheim wieder einmal zugegen war. In zwei Vorführungen konnten die Besucher, darunter viele Jugendliche, allerlei Wissenswertes über die Greifvogeljagd erfahren. Die Falknerei sei eine der ältesten Jagdarten, die bis heute erhalten geblieben sei, erklärte Schreyer gleich zu Beginn. Die Kunst mit (Greif-) Vögeln zu jagen wurde schon von Kaiser Friedrich II in einem Buch beschrieben („De arte venandi cum avibus“), welches noch heute in der Falknerei absolute Maßstäbe setzt.

Der Wanderfalke wohl einer der schnellsten Greifvögel überhaupt fasziniert die Besucher. Erst kürzlich, so Falkner Schreyer, habe ein Falke mit knapp vierhundert Stundenkilometern eine Lichtschranke durchflogen. Wahrlich ein Meister der Flugkunst, bei dem kein auserkorenes Opfer eine Chance zur Flucht hat. Einige ganz tapfere unter den Kindern ließen den Falken, wenn auch mit gemischten Gefühlen, auf ihrem Arm landen. Allerdings hat der Falkner dabei mit einem Stückchen Fleisch den Anflug dazu schon schmackhaft gemacht. Schutz vor den scharfen Krallen bot dabei ein dicker Lederhandschuh. Fast gar niedlich, der kleine Buntfalke, der aber trotz seinen gerade mal 95 Gramm ein richtiger Greifvogel mit scharfen Krallen und ebensolchem Schnabel ist.

Der Bengal-Uhu ein Prachtexemplar vom indischen Subkontinent eroberte auf Anhieb die Symphatien der Zuschauer, zumal der Kollege des Falkner mit dem schönen Vogel an den Zuschauern vorbeilief und auch den kleineren Kindern die Möglichkeit gibt den handzahmen Uhu aus nächster Nähe anzuschauen.

Der zweite Teil der Vorführung fand dann vor der Burg auf der großen Wiese statt. Dort konnte Schreyer eindrucksvoll zeigen wie der Falke seine fliegende Beute schlägt. Mit dem sogenannten Federspiel, einige Fasanenfedern an einer Leine, zeigte der Falke wie schnell und zielsicher er seine Beute im Flug fängt, oftmals dicht über die Köpfe der Zuschauer. Während der Falke seine Beute im Flug fängt, schlägt der elegante Wüstenbussard seine Beute am Boden. Zu allen Flugvorführungen erklärt der Falkner den interessierten Zuschauern ausgiebig alles Wissenswerte über die Greifvögel und ihr Jagdverhalten. Schön gemacht wie der Falkner vor allem das jugendliche Publikum in die Vorführungen einbindet.

Weil die Greifvögel immer belohnt würden, kämen diese auch immer wieder zum Falkner auf dessen Arm zurück, aber auch Zuneigung zum Vogel sei wichtig. Der Wanderfalke scheint dies doch glatt vergessen haben, und weigert sich partout dem Falkner zu folgen. In weiten Kreisen erkundet der Falke die Umgebung der Bachritterburg. Während der Kollege Schreyers sich auf die Suche nach dem Ausreißer macht, kommt der König der Lüfte, ein Weißkopfseeadler, in die Arena. Mit vier Kilogramm Gewicht und einer Spannweite von gut zweieinhalb Metern ein imposanter Auftritt des Adlers. Mit mächtigen Schwingen fliegt der Adler über die Wiese bei der Burg, und schon beim Flug kann man die Kraft des Adlers erahnen. Die mächtigen Krallen sind eine tödliche Waffe für das auserkorene Opfer, wohl auch deshalb bittet der Falkner auf Kleinkinder und Hunde aufzupassen. Was hier natürlich scherzhaft gemeint war ist aber durchaus nicht aus der Luft gegriffen, meint Schreyer, denn in einigen Adlerhorsten seien auch schon mal Hundeknochen gefunden worden. Zum Abschluss der Flugschau rückt der Adler noch in den Fokus der Fotografen, aber streicheln wie zuvor den Uhu, ist nicht möglich.