Der Natur auf der Spur

Gemüse selber züchten, beobachten wie eine Raupe zum Schmetterling wird, Kartoffeln auf dem Acker ernten und daraus Pommes machen oder Seifenblasen selber herstellen – all das gibt es im Kindergarten „Regenbogen“ in Kanzach zu erleben.

Und nicht nur die Kinder, Erzieherinnen und Eltern sind begeistert von diesen naturwissenschaftlichen Experimenten, sondern auch die IHK Ulm. Deshalb wurde der Kindergarten „Regenbogen“ als „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine Initiative, die zum einen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, und zum anderen durch Partner aus der freien Wirtschaft. Ziel ist, Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter durch Experimente an naturwissenschaftliche Phänomene heranzuführen und für den Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Am Donnerstag war es soweit: Simone Bergande von der IHK Ulm überbrachte den „kleinen Forschern“ des Kindergartens „Regenbogen“ die Urkunde und eine Plakette. Außerdem erhielt jedes Kind ein T-Shirt, mit dem sie sich stolz für das Gruppenfoto präsentierten. Zu diesem Anlass gab es natürlich wiederum ein naturwissenschaftliches Experiment – 20 bunte, mit Helium gefüllte Luftballons, stiegen in den sommersonnigen, strahlend blauen Kanzacher Mittagshimmel auf, versehen mit Postkarten zur Rückantwort. Man darf gespannt sein, wie weit sie fliegen.