OB aus Herrenberg läuft durch alte Heimat

Seit rund einem Vierteljahrhundert lebt der Oberbürgermeister von Herrenberg, Thomas Sprißler, im Kreis Böblingen. Doch seine Wurzeln hat er auf der Alb: Er stammt aus Inneringen, aber auch Ittenhausen kennt er gut – der Geburtsort seiner Mutter. Gestern ist Sprißler mal wieder in die alte Heimat zurückgekehrt und durch Ittenhausen und Pistre gejoggt: Als Läufer beim Lauf zur italienischen Partnerstadt Fidenza.

„Es war total nett“, meint der Oberbürgermeister, der einen Tag später schon wieder an seinem Schreibtisch in Herrenberg sitzt. Zwei Etappen à zehn Kilometer hat er sich für diesen Lauf zur Partnerstadt ausgesucht: Die Anfangsetappe und die Etappe durch seine alte Heimat. Dass sein Bruder und ein paar weitere Inneringer ihn auf dieser Etappe begleitet haben, freut ihn umso mehr. „Da waren wir eine größer Laufgruppe.“ Doch die Zeit, um in Ittenhausen eine Pause einzulegen, gab es dann doch nicht.

Etappe ist Zufall

Tag und Nacht sind die insgesamt 45 Läufer unterwegs und teilen sich die Etappen in die italienische Partnergemeinde wie beim Staffellauf. Am Samstag will man in Fidenza sein.

Dass eine Etappe durch Ittenhausen führen würde, war nicht die Entscheidung von Sprißler. Das war Zufall. Denn die Strecke für den Lauf nach Fidenza, der anlässlich des 25-jährigen Partnerschaft organisiert wurde, haben Mitglieder einer Laufgruppe aus Herrenberg festgelegt. Ein Abschnitt führte über Ittenhausen, Pistre und Emerfeld. Während der Vorbereitung haben sie eine Rast im Gasthaus „Eck“ in Ittenhausen eingelegt, wo auch Sprißler gut bekannt ist. „Richten sie ihm einen Gruß aus“, hieß es an die Laufgruppe, was diese prompt taten. Daraufhin hat der Oberbürgermeister beschlossen, auch an dieser Etappe teilzunehmen.

Er habe noch Kontakt und viele Verbindungen nach Inneringen und auch nach Ittenhausen, erzählt der Oberbürgermeister. Immer wieder ist er in seiner alten Heimat zu Gast. Und dieses Mal eben auf eine etwas andere Weise.