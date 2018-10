Zwischen Himmel und Hölle

Die Theatergruppe Ingoldingen feiert am Samstag, 17. November, Premiere mit ihrem neuen Stück „Himmel und Hölle“. Weitere Aufführungstermine im Musikvereinsheim Ingoldingen sind der 23. und 24. November sowie der 1., 2. und 8. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr. Die Vorstellung am 9. Dezember beginnt um 17 Uhr, die Kindervorstellung am 17. November und der Seniorennachmittag am 2. Dezember jeweils um 13.30 Uhr. Die Aufführung im Theaterstadel Bad Schussenried ist am 15. Dezember um 20 Uhr. Karten für die Ingoldinger Vorstellungen gibt es diesen Samstag von 8 bis 10.30 Uhr im Musikvereinsheim Ingoldingen. Der telefonische ist dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 18 bis 20 Uhr, Telefon 0151/51221624. Eine Karte kostet acht Euro. Für die Veranstaltung in Bad Schussenried können die Karten für je 9,50 Euro im Schussenrieder Bierkrugmuseum von unter der Nummer 07593/40411 vorbestellt werden.

Zum Stück: Dass Ewald beim nächtlichen Hineindrehen der Glühbirne im ehelichen Schlafzimmer einen Stromschlag bekommt, war höheren Ortes nicht vorgesehen. Deshalb weiß man im Himmel nicht so recht, ob man ihn behalten soll oder in die Hölle weiter schicken muss, zumal Arthur, ein Gesandter der Hölle, schon nach ihm sucht.