Der Kindergarten Winterstettendorf veranstaltet am Samstag, 6. Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr in der Gemeindehalle in Winterstettendorf einen Zwillingsbasar. Wie in den zurückliegenden Jahren wird von Zwillingseltern überwiegend im Doppelpack verkauft: Kleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze und vieles mehr. Doch auch Einzelteile werden zum Verkauf angeboten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07355/934381 oder im Internet unter www.zwillingsbasar-winterstettendorf.de