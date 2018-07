Zwei ehrenamtliche Ortsvorsteher gewählt

Nach vergeblichen Versuchen, einen hauptamtlichen Ortsvorsteher für Winterstettendorf und Winterstettenstadt zu finden, übernehmen jetzt zwei Ehrenamtliche die Ämter: Die bisherige Stellvertreterin Marianne Müller wird Ortsvorsteherin von Winterstettendorf. Rainer Traub übernimmt das Ehrenamt in Winterstettenstadt.

Beide wurden vom Ingolinger Gemeinderat einstimmig gewählt. Marianne Müller sitzt zugleich im Gemeinderat. Sie dürfte von daher nicht nur vielen Bürgern bekannt sein, sondern auch eine Anforderung erfüllen, auf die der Bürgermeister-Stellvertreter Roland Voltenauer als Sitzungsleiter großen Wert legte: Dass die Ortsvorsteher nicht nur die Belange ihres Orts im Auge haben, sondern zugleich das Wohl der Gesamtgemeinde.

Rainer Traub ist 47 Jahre alt, lebt seit seiner Geburt mit einer zehnjährigen Unterbrechung für Studium und Beruf in Winterstettenstadt. Er arbeitet im Marketing einer Bank in Bad Saulgau und möchte in seinem Amt „einen Beitrag leisten, dass der Ort so lebendig bleibt“.

Da in der Hauptsatzung der Gemeinde bisher hauptamtliche Ortsvorsteher vorgesehen sind, wurde diese geändert. Die ehrenamtlichen Ortsvorsteher haben im Gemeinderat weiterhin Rederecht. Abstimmen dürfen sie nur, wenn sie zugleich als Gemeinderat gewählt sind. Im Ortschaftsrat sind sie stimmberechtigt, wenn die Wähler sie zugleich in den Ortschaftsrat entsenden.

918 Euro hier, 513 Euro dort

Die Aufwandsentschädigung für alle ehrenamtlichen Ortsvorsteher beträgt 30 Prozent des Höchstsatzes, den die baden-württembergische Gemeindeordnung für die jeweilige Ortsgröße festlegt: In Winterstettenstadt (586 Einwohner) und Winterstettendorf (536 Einwohner) sind dies 918 Euro. In Muttensweiler (460 Einwohner) ist es mit 513 Euro deutlich weniger, da die Gemeindeordnung just bei 500 Einwohnern eine Grenze zieht.

Die Verwaltung hatte zur Debatte gestellt, alle Ortsvorsteher gleich zu entschädigen. „Wir könnten es auch angleichen, weil die einen knapp über 500 Einwohner liegen und der andere kanpp drunter“, sagte Voltenauer. Die Verwaltung gab aber keine klare Empfehlung dafür oder dagegen. Die Räte nahmen davon Abstand: „Es gibt keine gerechte Lösung“, sagte Matthias Harsch und warnte, der Rat komme „in Teufels Küche“, wenn er ein eigenes Entschädigungssystem zu stricken versuche. Außerdem knacke Muttensweiler mit dem Baugebiet vielleicht sowieso bald die 500-Einwohner-Marke.