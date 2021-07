Winterstetter Musiker wählen neuen Vorstand

Die Mitglieder des Musikvereins Winterstettenstadt haben sich vergangenes Wochenende zur Generalversammlung im Rief-Haus getroffen. Der Vorsitzende Stefan Köberle begrüßte die Gäste. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder hielt Vorstand Frank Wiedmann Rückschau auf die vergangenen Jahre 2019 und 2020. Der Musikverein befand sich im Jahr 2019/2020 im 99. Vereinsjahr und bestand aus 188 Mitgliedern.

Für einen sehr guten Probenbesuch mit keiner Fehlprobe erhielt Thomas Wiedmann ein Präsent. Für nur eine Fehlprobe wurde Gabi Blaser, Dietmar Renz und Georg Jäggle ebenfalls ein Präsent überreicht. Frank Wiedmann zog eine positive Bilanz über die musikalischen Aktivitäten im Jahr 2019. Einer der Höhepunkte war die Vorstellung der neuen Uniform sowie das Gartenfest, das Wunschkonzert und das Winterfrühstück.

Im Jahr 2020/2021 befand sich der Musikverein im 100. Vereinsjahr und besteht derzeit aus 180 Mitgliedern. In diesem Jahr stand aufgrund der Pandemie das Vereinsleben so gut wie still. Ein großer Diskussionspunkt war im vergangenen Jahr die Absage des Kreismusikfests 2021. Mitte Mai hätte der Verein sein großes Jubiläum gefeiert. Da nicht einmal ein kleines Fest möglich war, überraschten die Mitglieder des Vorstands stattdessen alle Mitglieder mit einem Jubiläumsgeschenk.

Frank Wiedmann dankte in seinem Bericht dem Ehrenvorstand Anton Traub für seinen Einsatz im Bereich Alteisen und Ehrenmitglied Hans Wiedmann und seinen Helfern für ihren Einsatz im Grünguthof das ganze Jahr über. Beide würden dazu beitragen, dass die finanzielle Lage des Musikvereins sehr gut sei.

Anschließend trugen der Dirigent Thomas Maier, die Jugendleiterinnen Nadja Strobel und Magdalena Harsch, der Schriftführer Elias Auer für die Jugendkapelle WOW (Winterstettenstadt, Oberessendorf und Winterstettendorf) und die Schriftführerin Kathrin Klaiber für den Musikverein jeweils ihre Berichte vor. Der Kassierer Dietmar Renz berichtete in seinem Vortrag über die soliden Finanzen.

Zwei bisherige Vorstände stellten sich nicht mehr zur Wahl. Zukünftig im Vorstand sind Stefan Köberle, Sebastian Christ und Wolfgang Haller. Für weitere zwei Jahre wurde der Kassierer Dietmar Renz und der stellvertretende Kassierer Alexander Strohmaier gewählt. Kathrin Klaiber wurde für weitere zwei Jahre als Schriftführerin gewählt. Natalie Müller und Sandrina Miehle wurden als Ausschussmitglieder bestätigt und als neues Ausschussmitglied wurde Kerstin Wiedmann gewählt. Als Jugendleiterteam wurde Vanessa Fodi und Anna-Lena Christ gewählt. Für weitere zwei Jahre wurden Georg Jäggle und Manfred Heber als Kassenprüfer gewählt. Stefan Köberle überreichte den ausscheidenden Vorständen und langjährigen Ausschussmitgliedern Frank Wiedmann und Bernhard Müller jeweils einen Gutschein für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Den ehemaligen Jugendleiterinnen Magdalena Harsch und Nadja Strobel wurde ebenfalls ein Gutschein überreicht. Gabi Blaser erhielt eine kleine Aufmerksamkeit für Ihr Engagement beim Musikverein.