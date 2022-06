Winterstetter laden im August zu Hockete und Markt ein

Was im Jahr 1981 initiiert durch die Jugendlichen im Ort als Hockete begann, hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem in der Region bekannten Fest entwickelt: Am 20. und 21. August findet in Winterstettenstadt nach zwei Jahren Pause Hockete und Markt statt.

Das Besondere daran: Obwohl nur rund 600 Menschen in dem kleinen Dorf leben, besitzt die Gemeinde aus historischen Gründen das Privileg des Marktrechts. Im Archiv im Rathaus gibt es noch einige Schriftstücke, die das belegen, wie die Marktordnung aus dem Jahr 1746. Dazu schrieb Eugen Mohr im örtlichen Blättle „Winterstetter“ schon im August 1984: „Der Markt in Winterstettenstadt hat eine jahrhundertealte Geschichte und Vergangenheit. Mindestens seit der Verleihung des Rechtes der Umwallung und der hohen und niederen Gerichtsbarkeit im Jahr 1376 wurde in Winterstetten auch ein Wochenmarkt abgehalten. Für die verschiedenen Handwerker am Ort war der Markt ein wichtiger Bestandteil ihrer Existenz.“ Diese Tradition wird bis heute gepflegt, zwei Tage lang verwandelt sich das kleine Dorf in einen Festplatz, bei dem mit dem Auftritt der Konrad-Schenk-Gruppe an die Geschichte der Gemeinde erinnert wird.

Kinder führen Schauspiel auf

Das Schauspiel wird von den Kindern der Grundschule Winterstettenstadt aufgeführt, von Klasse 1 bis 4 dürfen alle mitmachen. Ein Blick ins Archiv des „Winterstetter“ zeigt auf, wie alt diese Tradition bereits ist: 1990 begannen auf Initiative der Lehrerinnen Eltern der Grundschulkinder und zahlreiche weitere Helfer und Handwerker mit dem Nähen und Fertigen von historischen Kostümen für die Kostümgruppe.

„Es stellte sich die Aufgabe, nicht nur das 13. Jahrhundert, sondern auch die staufische Vergangenheit unter Kaiser Friedrich II. samt dessen Söhnen und deren Erzieher Schenk Konrad von Winterstetten, Tochter und Enkel und besonders des Minnesängers Ulrich von Winterstetten lebendig zu machen“, schreibt Marion Zinser vom „Winterstetter“. Es bedurfte einiger Beratungen, um zunächst die historisch wichtigsten Personen und deren Umgebung festzulegen.

Wie die Kostüme entstanden

Es entstanden dann drei Gruppen: eine um den Schenken Konrad von Winterstetten, eine Minnesängergruppe und eine mittelalterliche Jagdgruppe, zusammengefasst in der „Schenk-Konrad-Kostümgruppe“. Um die Grundschulkinder zeitgetreu einkleiden zu können, mussten die Ehrenamtlichen damals regelrecht mittelalterliche Kostümkunde betreiben. Umgesetzt wurde dieselbe dadurch, dass zunächst die Kostüme gezeichnet und skizziert wurden. Die Skizzen wurden dann in Schnitte umgesetzt.

Die Ehrenamtlichen stellten zudem mit viel Engagement historische Jagdwaffen, Schwerter, Dolche, Lanzen, Armbrüste und Saufedern her. Auch Kronen und Helme, sogar die Schuhe, Ledergürtel, Taschen und Gamaschen wurden von örtlichen Handwerkern detailgetreu gefertigt. Für die Kostüme wurden einige Nähgruppen gegründet, die eifrig die detailgetreuen Gewänder nähten. Andere Helferinnen mussten sticken, Wappen malen oder gar Kettenhemden und Kettenhauben stricken, was sich zunächst als nicht ganz einfach darstellte. Die Jagdgruppe trägt sogar ein erlegtes ausgestopftes Wildschwein mit sich und wird stets von echten Falknern mit lebendigen Falken begleitet. All diese Kostüme und Utensilien werden bis heute von den Kindern der Grundschule jedes Jahr voller Stolz aufs Neue getragen.

Programm am Samstag

Und so sieht das vorläufige Programm für das Dorffest aus: Der Samstag beginnt um 6 Uhr mit dem traditionellen Böllerschießen auf dem Burgberg. Um 9 Uhr öffnet der Krämer-, Kleintier- und Kinderflohmarkt. Für diesen werden momentan noch weitere Handwerker aus der Region gesucht, denn traditionell zeigten hier die Handwerker aus dem Ort ihr Können und ihre Produkte. Bisher angemeldet haben sich ein Seiler, Korbmacher und Messerschleifer. Der Kleintierzuchtverein verkauft seine Tiere, es gibt ein Kinderkarussell und eine Drehorgelfrau, die für Musik sorgt.

Um 10 Uhr folgt der Auftritt der Schenk-Konrad-Gruppe unter Begleitung des Fanfarenzugs Graf Humbrecht. Danach führt die Gruppe der Hrafnar Wikinger ihr Können im Schwertkampf vor. Im Lagerleben wird veranschaulicht, wie die Menschen einst in Winterstettenstadt lebten. Am Nachmittag gibt es Tanzaufführungen der Virginia Line Dancer sowie Blasmusik aus der Region. Ab 20 Uhr sorgt die Band Bosch and the Firefuckers für Unterhaltung.

Programm am Sonntag

Am Sonntag beginnt der Tag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst. Es singt der Kinderchor. Das Frühschoppenkonzert mit dem MV Ebersbach-Musbach beginnt um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr startet das Oldtimer-Treffen, bei dem Dampfwalze Wally zu sehen sein wird. Von 13 bis 16 Uhr werden Kutschfahrten angeboten. Für Kinder gibt es zudem Unterhaltung mit Pit Pete und Andy und Kinderschminken. Um 13.30 Uhr tritt die Voltigiergruppe auf, um 14.30 Uhr das Akkordeonorchester Oberes Rißtal und ab 17 Uhr die Rißtalsenioren.

An beiden Tagen ist das kleine Stadtmuseum Winterstettenstadt geöffnet. In diesem wird die lokale Geschichte mit vielen alten Dokumenten lebendig veranschaulicht. Die drei Verantwortlichen sind am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr anwesend und führen durch das Museum.