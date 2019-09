Winterstetter kümmern sich seit 25 Jahren um „Wally“

Ohne den Dampfwalzen-Förderverein Winterstettenstadt würde es die historische Dampfwalze „Wally“ sicherlich nicht mehr geben. Der 1994 gegründete Verein feiert am Sonntagnachmittag sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Hockede bei der Dampfwalzengarage. Vorsitzender Alexander Hopp wird in seiner Rede einen Rückblick über die vergangenen 25 Jahre geben. Die neun aktiven Mitglieder des Vereins geben zu allen Fragen rund um die Restaurierung und die Technik der Walze Auskunft.

„Die 20 PS starke und neun Tonnen schwere Dampfwalze wurde 1925 von der Firma Henninger in Darmstadt gebaut und war bei den dortigen Stadtwerken im Einsatz“, erzählt der ehemalige Vorsitzende Horst Zinser. 1958 hat die Gemeinde Winterstettenstadt die Walze erworben, um ihre Feld- und Waldwege zu walzen. Hinzu kam, dass die Winterstetter schon damals eine Straßenbaukolonne aufbauten und ihre Wege in Eigenregie geteert haben. Bis Ende der 60er-Jahre wurde die Walze zu diesen Zwecken eingesetzt. Danach stand sie nutzlos in einem Schuppen und gammelte vor sich hin. Als 1986 die Idee im Raum stand, die Walze zu verschrotten, haben sich engagierte Bürger dafür eingesetzt, die Walze zu erhalten. 27 Mitglieder gründeten deshalb 1994 den „Dampfwalzen-Förderverein Winterstettenstadt. Heute hat der Verein 70 Mitglieder, davon kümmern sich neun aktiv um die Pflege und technische Instandhaltung der Walze.

Mit der Restaurierung wurde 1995 im Richtung Oberessendorf stehenden Dreschmaschinenschuppen begonnen. Fast 6000 Arbeitsstunden haben die aktiven Mitglieder damals ehrenamtlich geleistet, um die Walze „Wally“ in den heutigen schmucken Zustand zu versetzen. Etwa 10 000 Mark hat der Verein für Fremdleistungen und Ersatzteile dabei ausgegeben. „Es hat sich aber gelohnt“, meint Beisitzer Walter Meseck, der sich auch regelmäßig um Wally kümmert. Stolz trägt er auch einen gestickten Aufnäher mit dem Namen „Wally“ auf dem T-Shirt und der Hose.

Seit 2000 hat die Walze ihren Standort im Gebäude der alten Kläranlage. Das der Gemeinde gehörende Gebäude wurde vom Verein mit viel Aufwand und Kosten bedarfsgerecht umgebaut. Auch heute noch leisten die aktiven Mitglieder und die Vorstandschaft noch rund 300 Arbeitsstunden im Jahr, um ihr Schmuckstück und das Gebäude in Schuss zu halten. „Präsentiert wird die Walze drei bis vier Mal im Jahr“, sagt Alexander Hopp. „Dieses Jahr waren wir beim Dampffest in Kürnbach, beim Markt in Winterstettenstadt und beim Bahnhofsfest in Ochsenhausen präsent“. Am Sonntag steht die Walze nicht unter Dampf.