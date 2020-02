Winterstettenstadt zeigt sich von der bunten Seiten

Viel zu lachen hat es am Samstagabend beim ersten Bunten Abend in Sommerstetten gegeben. Die vier närrischen Vereine – Landjugend, Sängerkranz, Musikverein und Sportverein – haben die Gäste mit ihrem gut dreistündigen Programm bestens unterhalten.

Von der ersten Minute an haben die Akteure ein farbenprächtiges, lustiges Spektakel geboten. Gute Noten verdiente sich gleich der Sketch der Landjugend, der beim Einkaufen in einem Bekleidungshaus spielte. Es stellte sich heraus, dass es nicht nur an der neuen Hose lag, dass ein Kunde wie ein Volldepp aussah. Ein buntes, gut choreographiertes Männerballett folgte im Block des Musikvereins. Antonia und Rosa trafen sich danach in der Schönheitsklinik und zogen in einem mit Witz gespickten Dialog über ihre Männer vom Leder. Etliche spitze Pfeile schickten sie dabei auch in Richtung Goldingen. Die Finanzkrise der Gemeinde war Thema bei einem Sketch in dem es um die Abspaltung Sommerstettens von Goldingen, dem sogenannten Sowegxit ging. Ebenfalls amüsant war der Dialog um die Reparatur einer alten Schreibmaschine.

Nach dem tatsächlichen Aus der örtlichen Feuerwehr Winterstettens wurde für den Bunten Abend extra eine Feuerwehrkapelle gegründet. Wie bei ihren Kollegen aus der Oberpfalz wurden dabei örtliche Themen verarbeitet und die Obrigkeit aufs Korn genommen. Eine Singlefrau mit Kinderwunsch bestellte sich drei Kandidaten zur Auswahl. Auch der Spender des Monats war mit am Start. Großartig hat sich der Sängerkranz bei seinem Klassentreffen in der JVA gezeigt. Die Lehrerin sah, was aus ihren ehemaligen Schützlingen geworden ist. Viele Lieder mit eigenen Texten wurden in bekannte Melodien verpackt und solistisch einzeln, im Duett oder Trio dargeboten. Am Ende erschallte der Gefangenenchor mit dem Titel „In der Zelle“. Bei einem weiteren Sketch im Stil von Nonstop-Nonsens ging es um einen Termin bei der Arbeitsagentur. Einen schwungvollen, farbenprächtigen Tanz boten danach die Barbies von der Landjugend. Überforderte Senioren gab es beim Block des Sportvereins. Mit dem Bahn-Fahrkartenautomat Alexis hatten sie enorme Probleme. Insgesamt bekam die Bahn hier gehörig ihr Fett ab. Handgemachter Musik, erzeugt mit Besen, Schranktüren und Werkzeugkästen, war das letzte Highlight des Programms.

Mit dem gemeinsamen Sommerstetter Narrenlied „Schatzele, Mausele, schlupf an mi na“ endete ein gelungener bunter Abend mit viel Witz und Humor. Bei vielen Darbietungen forderte das gutgelaunte Publikum eine Zugabe.