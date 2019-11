Wie Artenschutz funktionieren kann

Im Rief-Haus in Winterstettenstadt findet am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema Artenschutz statt. Veranstalter sind der Verein Der Winterstetter und der Obst- und Gartenbauverein Schweinhausen. Auf dem Podium sitzen der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Ried; der Vorsitzende des Bezirks-Imkerverein Biberach Helmut Fesseler; der Biobauer und Grünen-Abgeordnete Josef Weber; Otto Deng, Vorsitzender des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Biberach, Ruth Lang vom Schussenrieder Ortsverband des Nabu, Antje Beducker vom Netzwerk der Fachwarte und Baumwarte im Landkreis Biberach und der Landwirt Franz Harder. Die Teilnehmer werden miteinander und mit dem Publikum über die unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen diskutieren, wie Artenschutz funktionieren und was jeder Einzelne tun kann. Auch Diskussionsbeiträge aus dem Publikum sind erwünscht.