Wattenweiler bleibt bei Backbone außen vor

Der Ingoldinger Gemeinderat hat die geplanten Maßnahmen zum Breitbandausbau positiv bewertet. Allerdings wurde im Rat angeregt, die Planungen nochmals zu überdenken und den Ortsteil Wattenweiler doch noch ins vorgesehene Backbonenetz aufzunehmen.

Das Backbonenetz soll in den kommenden drei bis vier Jahren fertiggestellt werden. Damit soll der Landkreis Biberach für das digitale Zeitalter zukunftsfähig gemacht werden. Da sich die Telekommunikationsunternehmen im ländlichen Raum aus wirtschaftlichen Gründen nicht um ein schnelle und effektives Internet kümmern wollen, hat der Biberacher Kreistag im Dezember vergangenen Jahres beschlossen, das Projekt Breitbandausbau selbst in die Hand zu nehmen. Mit dem Backbonenetz soll eine Glasfaser-Haupttrasse entstehen, die alle Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach miteinander vernetzt. An dieses Netz soll dann auch das Ingoldinger Netz angekoppelt werden, wie Manfred Storrer, Dezernatsleiter im Landratsamt Biberach, ausführte. Für bereits bestehende Backbone-Strukturen auf der Ingoldinger Gemarkung soll die Gemeinde weniger Pacht zahlen müssen. Der Gemeinderat billigte den Bericht Storrers.