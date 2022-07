Wallfahrt der Ministranten aus Ingoldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit ihrer Wallfahrt nach Assisi in den Pfingstferien erlebten die Ministranten aus Ingoldingen eine unvergessliche Zeit. Schon am ersten Abend konnten sich die Jugendlichen einen Eindruck über die Stadt, in der sie noch vier weitere Tage verbringen würden, verschaffen. Im Laufe der Woche erfuhr die Gruppe einiges über das Leben des heiligen Franziskus. Sie besichtigten viele bewundernswerte Orte, beispielsweise die Burg Rocca und verschiedene Kirchen, beispielsweise San Damiano. Auch die Insel Maggiore am Trasimener See begeistere sie mit ihrem italienischen Flair. Der Zusammenhalt der Ministrantengruppe wurde durch die Reise sehr gestärkt, und sie sind dankbar, dass dieses Erlebnis nach zwei Jahren des coronabedingten Wartens endlich möglich war.