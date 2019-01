Verein verleiht 88 Sportabzeichen an Jung und Alt

Mehrere Mitglieder des Sportvereins Ingoldingen-Muttensweiler-Steinhausen haben das Sportabzeichen der Saison 2018 abgelegt. Das teilt der Verein mit. Der Verantwortliche für den Sportabzeichentreff, Karl Baur, bedankte sich bei den Teilnehmern und besonders bei seinem motivierten Prüferteam. Dieses bestand aus Renate Baur, Veronika Kirsch, Christine Scheffold und Burkhard Richter. Viel Lob erntete auch der Ingoldinger Sportlehrer, Marco Konrad, der mit allen Grundschulklassen am Sportabzeichen teilnahm. Seinem vorbildlichen Engagement sei es wesentlich zu verdanken, dass insgesamt 88 Sportabzeichen erworben wurden, so Karl Baur. Der Vizepräsident des Sportkreises, Hermann Gantner, stellte bei der Verleihung fest, dass der Sportverein seit Jahren mit der Anzahl seiner Sportabzeichen an der Spitze der Vereine kreisweit stehe.

Die erfolgreichen Teilnehmer des Jugendsportabzeichens sind Laura Ammann, Linn Bansemer, Liv Marlene Bansemer, Marie Becker, Sina Bodeis, Laura Bopp, Finja-Solvey Börner, Frederik Bourgeois, Lotta Bunz, Julius Cleppien, Julia Deiss, Noemi Ederle, Julia Ehrle, Niklas Eisele, Vinzenz Gnann, Carolina Greiner, Katharina Greiner, Emma Harrand, Finn Heckenberger, Juri Heckenberger, Elena Heinzelmann, Julia Heinzelmann, Mona Heinzelmann, Theresa Heinzelmann, Karl Hopp, Hannah Janaschke, Lena Janaschke, Steffen Klinder, Dilara Kulling, Johannes Liebhard, Leonie Maurer, Luisa Maurer, Madlen Maurer, Rosalie Maurer, Dominik Mayerhofer, Pia-Sophie Mellmann, Leon Michalski, Raphael Müller, Thana Müller, Katharina Petzoldt, Alisa Ries, Niklas Ries, Lorenz Sauter, Max Sauter, Ben Scheffold, David Schmid, Florian Schmid, Levi Schmid, Amelie Schmidberger, Lara Schneider, Oliver Scholze, Pia Steinhauser, Urs Steinhauser, Timo Strobel, Helene Völker, Konrad Völker, Tim Voltenauer, Lea Weber, Sue Weiblen, Leo Wieland, Michel Wind, Christina Würth, Christoph Zeh, Philipp Zeh und Timo Zinser. Das Sportabzeichen für Erwachsene erhalten Dietmar Babion, Marlene Babion, Karl Baur, Renate Baur, Rainer Berner, Andrea Bodenmüller, Alexander Burger, Stefan Deiss, Simone Fels, Manuel Kirsch, Veronika Kirsch, Helmut Krug, Hans-Peter Mohr, Anita Rieger, Heribert Rombach, Christine Scheffold, Petra Schwarz, Monika Steinhauser, Claudia Weber, Manfred Wetzel, Heike Zeh, Martin Zeh und Franz Zinser. Das Familiensportabzeichen geht an die Familien Deiss, Fels, Rieger, Steinhauser, Zeh und Zinser.