Unbekannte verursachen hohe Schäden

Mehrere Sachbeschädigungen sind am Wochenende in Ingoldingen begangen worden. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte bereits in der Nacht zum Montag in der Niederbergstraße ein Haus beschädigt. Sie traten offenbar mit dem Fuß gegen die Fassade des Gebäudes und beschädigten die Gipsplatten.

In der folgenden Nacht rissen Unbekannte in der St. Georgen-Straße ein Verkehrszeichen aus dem Boden. Das Schild legten die Täter auf der Verkehrsinsel ab. Ebenfalls am Wochenende kletterten Unbekannte über ein Dach in den Innenhof eines Gebäudes in der Schulstraße. Sie zerstörten dort Skulpturen und Inventar. Dann drehten sie das Wasser auf und ließen es durch einen Schlauch in das Gebäude laufen. Insgesamt entstand durch die drei Straftaten Sachschaden von rund 1200 Euro.

Die Polizei in Bad Schussenried ermittelt jetzt um herauszufinden, wer für die Schäden verantwortlich ist. Diejenigen erwartet eine Strafanzeige.