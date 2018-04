Unbekannte nehmen Roller mit

Unbekannte haben am Mittwoch in Ingoldingen einen Motorroller gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 16 Uhr stand das Zweirad im Winterstetter Weg am Zugang zum Baggersee. Der Dieb fuhr mit einem dunklen Auto vor und lud das Mofa in den Kofferraum. Begleitet wurde er dabei von zwei Männern. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten wissen bereits, dass die Diebe zu dritt waren. Zeugen schätzen sie auf ungefähr 20 Jahre. Die drei waren schlank und trugen Sonnenbrillen und Basecaps. Sie waren mit einem dunklen Kombi unterwegs. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Mofa der Marke Zündapp. Das Fahrzeug hat das Versicherungskennzeichen 959 KUZ. Es war mit einen Motorradschloss am Hinterrad gesichert.